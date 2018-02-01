|1 – 2 февраля в Москве проходит ХХ Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум-2018». В рамках мероприятия заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая выступила с докладом о развитии региона в эпоху цифровой экономики.
– Как подчеркивает Президент России Владимир Путин, цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути, это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества, – отметила Екатерина Троицкая. – И наш регион активно работает в данном направлении.
Она сообщила, что уже в 2018 году 100 процентов медицинских организаций должны получить широкополосный доступ к Интернету со скоростью не менее 10 Мбит/сек. К 2020 году высокоскоростным Интернетом будут обеспечены все органы государственной власти и местного самоуправления и 80 процентов образовательных учреждений. Предполагается, что к 2024 году такой же быстрый Интернет получат 97 процентов домохозяйств.
Екатерина Троицкая подчеркнула, что в Ярославской области особое внимание уделяется вопросу информационной безопасности. Только в 2017 году обучение прошли более 26 тысяч школьников, около 10 тысяч родителей и 2,5 тысячи педагогов.
Большая работа по ознакомлению с ИТ-технологиям представителей старшего поколения организована в рамках губернаторского проекта по устранению цифрового неравенства.
На базе опорного университета области (Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова) в конце прошлого года открыт Центр искусственного интеллекта и цифровой экономики.
На территории региона создано более 40 организаций, в которых школьникам преподаются дисциплины по направлению «робототехника». На данный момент в них обучаются более 300 детей. Также, в Ярославской области реализуется проект «Умный город».
Справка
ХХ Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум-2018» направлен на создание условий для взаимодействия специалистов в области обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации. Предметное обсуждение в рамках инфофорума наиболее важных вопросов в этой сфере способствует поиску рациональных путей достижения высокого уровня национальной безопасности в информационной сфере.
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