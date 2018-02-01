​31 января состоялось очередное заседание рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков под председательством заместителя губернатора Андрея Шабалина. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, прокуратуры Ярославля и Ярославского района, инициативных групп, депутаты.



– До членов рабочей группы была доведена информация о количестве введенных в эксплуатацию проблемных объектов по итогам 2017 года, о текущей ситуации в сфере долевого строительства, обозначены планы по завершению проблемных объектов в 2018 году, – сообщил Андрей Шабалин. – По результатам совещания принято решение о проведении в ежемесячном режиме заседаний рабочей группы с участием представителей дольщиков, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, застройщиков, конкурсных управляющих. Будут разбираться текущие ситуации на проблемных объектах, вырабатываться возможные механизмы решения проблем обманутых дольщиков.



На встрече дольщикам сообщили о возобновлении строительства пятиэтажного дома в поселке Кузнечиха Ярославского муниципального района. Это 130 квартир, оформлено 111 договоров участия в долевом строительстве.



– Люди должны были въехать в свои квартиры еще около двух лет назад, однако в конце 2016 года работы были остановлены, – рассказал директор департамента строительства региона Виктор Неженец. – Мы провели переговоры, был найден инвестор, который уже вышел на площадку для достройки дома.



Также достигнута принципиальная договоренность с инвестором о завершении строительства всех секций дома на пересечении улиц Саукова и Папанина в Ярославле. В конце декабря 2017 года инвестор уже завершил строительство 5-й секции этого объекта.



Также найден инвестор на достройку жилых домов ООО «Кладезь» в поселке Сокол областного центра. Работы начались в 2012 году, и уже в 2014 году застройщик должен был передать людям квартиры, из которых 194 приобретены по договорам долевого участия. Как отмечают в департаменте строительства, сейчас решается вопрос по дате выхода инвестора на площадку.



Справка



За прошлый год в Ярославской области введено в эксплуатацию 16 жилых домов, тем самым решены проблемы 1264 участников долевого строительства. Годом ранее были завершены лишь два долгостроя.