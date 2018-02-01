​В Ярославле состоялось второе заседание оргкомитета по подготовке к XI традиционному Ростех Деминскому лыжному марафону FIS/Worldloppet, который в этом году будет проходить 3 – 4 марта. В числе новшеств – первая в истории соревнований онлайн-трансляция с непрерывным ведением лидеров гонки, эксклюзивные медали и авторские бутылочки для питания марафонцев.



Мероприятие провел заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. Он отметил, что Деминский лыжный марафон привлекает не только спортсменов и любителей спорта, но и служит площадкой для развития событийного туризма, способствует росту инвестиционного потенциала региона.



С каждым годом международные федерации FIS и Worldloppet предъявляют новые требования к проведению соревнований, что накладывает дополнительные обязательства на организаторов. На этот раз на трассе необходимо будет установить пункты обогрева, отдыха и первой медицинской помощи для участников, которые почувствуют недомогание или устанут в ходе гонок.



– В этом году мы впервые обеспечим непрерывное телевизионное сопровождение лидеров марафона, – рассказал директор Ростех Деминского лыжного марафона Александр Игнатьев. – Для работы операторов будем использовать снегоходы, с которыми нам всегда помогают наши партнеры – компания «Русская механика». Камера будет следовать впереди группы, и зрители онлайн-трансляции смогут следить за борьбой сильнейших.



Для победителей и участников уже заказаны оригинальные медали. Сохраняя интригу, их макет организаторы пока держат в тайне. Деминские знаки отличия всегда имеют необычный дизайн и признаны одними из самых красивых на международном конгрессе Worldloppet. Также закуплено 11 тысяч специальных бутылочек, которые волонтеры будут раздавать на трассе во время марафона. Пластиковые и бумажные стаканчики спортсмены на скорости сминают и обливаются, так и не утолив жажды. Деминская разработка – бутылочки из твердого пластика с широким горлом объемом 150 миллилитров. Их удобно брать, из них удобно пить, и такой объем напитка считается оптимальным для марафонцев.



На 1 февраля для участия зарегистрировались уже 2314 человек из 21 страны и 61 региона России. Впервые на старт XI традиционного Ростех Деминского лыжного марафона FIS/Worldloppet выйдут спортсмены из Грузии. Во второй раз приедут представители Индии. Как признался индийский лыжник Правен Кумар, он мечтает познакомиться с бытом, культурой и образом жизни россиян. Организаторы обратились через социальные сети к рыбинцам с просьбой принять спортсмена в гости. Откликнулись сразу несколько семей, и на время проведения соревнований индиец будет жить в одной из них.



Справка



Деминский марафон – крупнейший лыжный марафон России, единственный в стране включенный в престижную серию Международной федерации лыжных марафонов Worldloppet. В сезоне 2017 – 2018 годов Деминский марафон вошел в Кубок лыжных марафонов FIS/Worldloppet. Второй год официальным партнером соревнований является госкорпорация «Ростех». Поддержка XI традиционного Ростех Деминского марафона FIS/Worldloppet – одна из инициатив корпорации в последовательном продвижении профессионального и любительского спорта в России.