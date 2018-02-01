​Выпускники прошлого года, сумевшие получить на ЕГЭ-2017 100 баллов, поделились своим опытом с одиннадцатиклассниками: рассказали, по каким учебникам занимались, какие полезные сайты есть в Интернете, как вести себя на экзамене. Встреча прошла в региональном инновационно-образовательном центре «Новая школа».



– В регионе началась активная подготовка к ЕГЭ: педагоги-организаторы проходят тренинги по новым технологиям, оттачивают свои знания и умения ученики, – отметила начальник отдела развития общего образования департамента образования Ярославской области Нелли Лобанова. – И сегодняшнее мероприятие – одно из цикла региональных событий, посвященных тому, чтобы помочь ребятам как можно успешнее сдать очень важный в их жизни экзамен.



Олеся Любимова, выпускница 2017 года, с 8-го класса мечтала поступить в Московский физико-технический институт. Прошлым летом она на 100 баллов сдала информатику, теперь она студентка факультета инноваций и высоких технологий МФТИ.



– Когда приходишь на экзамен, главное – собраться, сконцентрироваться и все четыре часа писать, просто писать все, что знаешь, – поделилась мнением Олеся.



Участникам встречи были даны практические рекомендации по подготовке к ЕГЭ. Также они получили возможность узнать об особенностях организации госэкзамена, задать вопросы специалисту центра оценки и контроля качества образования и пройти психологический тренинг, чтобы научиться настраиваться на успех.



– Упражнения направлены на саморегуляцию, на повышение эмоционального тонуса, на снятие напряжения, волнения, чтобы ребята в будущем смогли хорошо сдать экзамен, – рассказала педагог-психолог центра профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» Лариса Чепурова.