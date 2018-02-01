​В Общественной палате Ярославской области прошел круглый стол по вопросам реализации избирательных прав граждан в ходе выборов Президента России.



В дискуссии приняли участие председатель палаты Сергей Березкин, уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин, члены рабочей группы по наблюдению за выборами, а также представитель Московского бюро по правам человека Андрей Худолеев.



Участники круглого стола обсудили подготовку к выборам, законодательную основу деятельности избирательных комиссий, а также ход формирования института общественных наблюдателей, который стал дополнением уже существующих институтов наблюдателей от кандидатов, политических партий и доверенных лиц.



Было отмечено, что информационная открытость должна стать одним из основных элементов текущего избирательного процесса.



– Основная задача общественных наблюдателей на выборах – нивелировать конфликтные ситуации и снимать неоднозначные вопросы, возникающие за гранью правового поля, – подчеркнул Андрей Худолеев.



Председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров положительно оценил инициативу по введению института общественного наблюдения как важной характеристики выборов на современном этапе.



– На сегодняшний день созданы все условия для того, чтобы на избирательных участках все было так, как это прописано в законе, – сказал он.



Сергей Бабуркин добавил, что организация и проведение выборов в открытом формате – как в интересах государства, так и в интересах гражданского общества. По его словам, прозрачность процедуры обеспечивается не только гражданской активностью самих избирателей, но и формируемой системой общественного наблюдения на выборах.