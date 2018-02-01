​В Правительстве Ярославской области прошло торжественное мероприятие, посвященной 100-летию основания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В зале собрались сотрудники и ветераны этого органа, представители Ярославской областной Думы, правоохранительных органов, люди, посвятившие свою жизнь защите детства.



Собравшихся поздравил заместитель председателя Правительства региона Игорь Селезнев. Он отметил особую роль сотрудников комиссии в сохранении семьи и защите интересов детей.



– В Ярославской области, одной из первых в России, в 2003 году был принят закон об организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, – сказал Игорь Селезнев. – Он стал правовым основанием для создания целой системы комиссий в регионе. Благодаря согласованным действиям всех органов и учреждений системы профилактики за последние 10 лет уровень детской преступности в Ярославской области снизился более чем на 70 процентов.



Территориальные комиссии совместно с другими органами и учреждениями, которые входят в систему профилактики безнадзорности и правонарушений, проводят индивидуальную работу с детьми и их родителями, оказывают различную помощь семьям, нуждающимся в государственной поддержке, и детям, оказавшимся в неблагополучной среде. Например, совместно со специалистами учреждений здравоохранения помогают родителям решить проблемы зависимостей, вести здоровый образ жизни.



Члены комиссий включаются в решение социальных и материальных проблем семей, оказывают им психологическую и педагогическую поддержку. Совместно с инспекторами отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции регулярно посещают по месту жительства семьи, в которых дети нуждаются в помощи или защите.



– В Ярославской области достаточно эффективно реализуются главные задачи, которые более 100 лет выполняют комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: это предупреждение детской преступности, безнадзорности, защита прав детей, – отметила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства региона Марина Башмашникова. – Мы внедряем новые технологии работы, создали службы медиации в учреждениях образования, развиваем систему детских телефонов доверия, взаимодействуем с ребятами в сети Интернет.