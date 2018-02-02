​2 февраля в Правительстве области прошло торжественное собрание, посвященное 30-летию создания Ярославского регионального отделения Российского детского фонда. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, государственных учреждений, общественных организаций, выпускники школы-интерната №7, члены правления, учредители и спонсоры фонда.



Ярославское отделение Российского детского фонда по праву считается одним из лучших в стране. Сегодня в регионе успешно реализуется система целевой благотворительной помощи, направленной на решение проблемы здоровья подрастающего поколения. В числе важных аспектов работы фонда: обеспечение глюкометрами и тест-полосками детей с сахарным диабетом, глухих и слабослышащих детей – слуховыми аппаратами, оборудование аудиоклассов в социальных учреждениях. Большое внимание уделяется ребятам, страдающим детским церебральным параличом. Под постоянным патронажем находятся малыши и подростки, отцы которых погибли при исполнении служебного долга.



С момента основания в феврале 1988 года отделение возглавляет Сергей Овчинников.



– 30 лет мы вместе с вами занимаемся этим благородным делом, – сказал он. – Сегодня на территории области реализуются все 16 программ, разработанных нашим отделением, и ни одну мы не подвели. По программе «Глухие дети» с 1993 года вручено 1640 слуховых аппаратов, 15 слухоречевых тренажеров, оборудовано 27 аудиоклассов в специнтернатах. Такие результаты сегодня есть только у Ярославской области благодаря четко выстроенной системе благотворительности.



Сергей Овчинников передал благодарственное письмо в адрес губернатора Дмитрия Миронова от председателя общероссийского благотворительного фонда «Российский детский фонд» Альберта Лиханова.



Правительство области всегда поддерживало инициативы фонда по развитию и совершенствованию системы социальной поддержки детей, развитию в регионе культуры благотворительности. Ежегодно Ярославскому отделению фонда выделяются денежные средства из регионального бюджета в рамках ОЦП «Семья и дети Ярославии».



– От имени главы региона и Правительства области хочу выразить благодарность всем сподвижникам фонда, незыблемая репутация которого на протяжении 30 лет является результатом невероятного труда человека с бескорыстным сердцем – Сергея Николаевича Овчинникова, – сказала руководитель областного управления по социальной и демографической политике Марина Башмашникова.



Сегодня ей было вручено благодарственное письмо Российского детского фонда. Также Сергей Овчинников поблагодарил за совместную работу генерального директора предприятия «Ярославский технический углерод» Сергея Орлова – он удостоен ордена Святого благоверного царевича Димитрия.