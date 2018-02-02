​В рамках «Главной Масленицы страны», которая будет проходить в областном центре с 11 по 18 февраля, запланировано возрождение народной традиции «Столбы». В старину этот обычай собирал в Ярославль молодежь со всей губернии.



«Столбы» – это масленичное гулянье, главными участниками которого были молодожены, женихи и невесты, девушки на выданье. Наряженные в лучшую одежду молодые люди замирали на несколько минут и давали окружающим возможность рассмотреть себя. На «Ярославских столбах» знакомились, назначали свидания, сватались и прогуливались пары, собиравшиеся сыграть свадьбу. А молодожены таким способом демонстрировали свой новый семейный статус. Эту старинную традицию называют еще карнавалом наоборот, потому что, в отличие от традиционного шествия в костюмах, участники «Столбов» стоят, а зрители ходят вокруг них и выбирают лучшую пару.



– Возрождение народных обычаев и традиций – одна из основных отличительных черт «Главной Масленицы страны», – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – В этом году впервые после векового забвения «Ярославские столбы» снова станут частью общего праздника.



В Масленичную неделю обычай будет воспроизведен дважды на Первомайском бульваре. 11 февраля, в день открытия «Главной Масленицы», в 12.30 около памятника Некрасову пройдет «карнавал наоборот» в традиционном русле. А 18 февраля, в последний день празднования, народная традиция получит новаторское оформление: «Ярославские столбы» будут организованы в виде флешмоба для влюбленных. К участию приглашаются все, кто ищет свою вторую половинку, влюбленные и семейные пары с любым стажем, молодожены. Яркости флешмобу добавят тематические костюмы или яркие аксессуары участников. Самую щегольскую пару выберут по итогам фотосессии путем зрительского голосования. Сами пары получат памятные фото и видео. Начало – в 12.00.