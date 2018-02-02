​2 февраля подписано соглашение о создании и функционировании на базе лицея №86 специализированного профильного инженерного ЯНОС-класса между ОАО «Славнефть-ЯНОС», Правительством области, мэрией Ярославля, лицеем №86, Ярославским государственным техническим университетом и Ярославским промышленно-экономическим колледжем им. Н.П. Пастухова.



Это первый инженерный класс в регионе, но не первый профильный для лицея №86. Здесь уже успешно работает фармкласс, где ведется подготовка молодых специалистов для предприятий фармацевтической промышленности.



– В рамках исполнения поручений Президента РФ Владимира Путина в Ярославской области активно развивается направление профориентационной подготовки в образовательных учреждениях, – подчеркнул заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Благодаря взаимодействию с предприятиями, образовательными учреждениями и вузами успешно развивается система многоуровневой подготовки профессиональных кадров. Лицей №86 становится пилотной площадкой для реализации профориентационных проектов, одинаково важных и для юных ярославцев, и для предприятий региона, заинтересованных в квалифицированных специалистах. Этот опыт в перспективе может быть распространен в образовательных учреждениях региона.



Цель создания инженерного класса – развитие технологического профильного обучения, формирование у школьников мотивации к выбору профессиональной деятельности по инженерной специальности.



Отбор в ЯНОС-класс с углубленным изучением химии, математики и физики будет осуществляться на конкурсной основе. Его лучшие выпускники, продолжившие образование в ЯГТУ и ЯПЭК по специальностям, востребованным на предприятии, получат возможность пройти обучение по программе целевой подготовки специалистов и воспользуются первоочередным правом трудоустройства в ОАО «Славнефть-ЯНОС».



– Мы уверены, что создание инженерного класса даст возможность повысить качество подготовки кадров для нашего предприятия, – отметил генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов. – Система взаимодействия «лицей – колледж – университет – предприятие» позволяет сформировать единое образовательное пространство начиная со школы, существенно улучшить работу по профориентации благодаря привлечению к ней преподавателей различного уровня и в конечном счете получить молодых специалистов, вооруженных практическими знаниями и навыками.