|В субботу, 3 февраля, на Советской площади в Ярославле пройдет акция в поддержку олимпийской сборной России. Мероприятие собираются посетить многие прославленные ярославские спортсмены – олимпийцы, чемпионы мира, заслуженные мастера спорта. Среди них и трехкратный чемпион мира по греко-римской борьбе Алексей Тарабарин.
– Наши спортсмены оказались сейчас в очень непростой ситуации. А потому им особенно необходимы помощь и поддержка болельщиков, – сказал Алексей Тарабарин. – Уже завтра здесь, на Советской площади, пройдет митинг-концерт в поддержку российских атлетов. И я призываю всех не оставаться в этот день дома, а прийти сюда и показать, что вы сопереживаете, поддерживаете и верите в российских спортсменов, несмотря ни на что. Так давайте же подставим им свое плечо, покажем, что мы рядом!
Поддержать олимпийцев завтра придут также бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Ярослав Рыбаков, известные хоккеисты Илья Горохов и Владимир Самылин и многие другие.
Гостей ждет насыщенная и интересная программа. Запланированы мастер-классы по фигурному катанию и хоккею от именитых спортсменов, интерактивные конкурсы, розыгрыш спортивной лотереи.
Отдельную программу приготовил для ярославцев и гостей города центр семейного отдыха «Забава». Развлекательно-игровая площадка развернется в самом центре площади.
Акция начнется в 15.00.
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14:15
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