​Итоги работы по укреплению законности и правопорядка за 2017 год были озвучены 2 февраля на расширенном заседании коллегии прокуратуры Ярославской области с участием заместителя генерального прокурора Российской Федерации Владимира Малиновского.



В совещании приняли участие прокурор Ярославской области Дмитрий Попов, председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий, председатель Ярославского областного суда Владимир Ананьев, федеральный инспектор по Ярославской области Алексей Володичев, руководители правоохранительных органов, сотрудники аппарата прокуратуры области, прокуроры городов и районов.



– Нарушений закона у вас выявлено в прошедшем году меньше, но больше принято актов реагирования, – отметил Владимир Малиновский. – Более двух тысяч лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности в ходе осуществления надзора за исполнением федерального законодательства. Возбуждено 117 уголовных дел. Все эти показатели выше, чем они были в 2016 году.



Органы региональной исполнительной власти и прокуратура Ярославской области активно взаимодействовали по всем основным направлениям деятельности.



– Говоря об итогах нашей совместной работы, мне в первую очередь хотелось бы отметить высокую эффективность нашего сотрудничества в нормотворческой деятельности, – сказал Дмитрий Степаненко. – Нормативные акты, принимаемые органами власти, должны полностью соответствовать действующему законодательству, и прокуратура оказывает большую помощь в этой работе.



Он добавил, что за прошлый год прокурорами области на стадии подготовки рассмотрено почти четыре с половиной тысячи проектов нормативных актов. В каждом десятом были устранены выявленные несоответствия закону.



– В 2017 году прокуратура Ярославской области проводила последовательную и целенаправленную работу по укреплению законности и правопорядка на территории региона, – подчеркнул Дмитрий Попов. – В сфере надзора за исполнением федерального законодательства было выявлено свыше 31 тысячи нарушений. С учетом поставленных Президентом страны задач повышенное внимание уделено надзору за исполнением законодательства в сфере экономики, вопросам соблюдения трудовых, жилищных и иных социальных прав граждан, проблемам жилищно-коммунального хозяйства, исполнению природоохранного законодательства.



Он добавил, что на контроле ведомства также находились вопросы соблюдения прав участников долевого строительства и завершения проблемных объектов. По инициативе прокурора в отношении недобросовестных застройщиков в этой сфере возбуждено четыре уголовных дела. За 2017 год удалось ввести в строй 16 многоквартирных жилых домов, считавшихся проблемными. Более тысячи семей получили ключи от новых квартир.



Актуальной остается проблема задолженности предприятий ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями. По результатам прокурорских проверок возбуждено три уголовных дела.



Вмешательство прокуроров способствовало завершению в установленный срок региональной программы расселения аварийного жилья, своевременному началу отопительного сезона. Результатом работы в сфере оплаты труда стало полное погашение задолженности по заработной плате на 36 предприятиях региона на сумму 127 миллионов рублей. Также было отмечено, что количество преступлений по сравнению с 2016 годом в 2017-м снизилось на три процента.



– От прокуроров требую не гнаться за показателями. Работать не ради галочки, а обеспечить принципиальный подход к рассмотрению актов прокурорского реагирования, – подытожил Дмитрий Попов.