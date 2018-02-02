​2 февраля Рособрнадзор провел апробацию проведения ЕГЭ по новым правилам – с применением технологии печати полного комплекта тестовых материалов в пунктах проведения экзаменов и переводом бланков ответов участников в электронный вид. Она прошла в 83 субъектах Российской Федерации, в том числе и в Ярославской области.



– Цель тренировочного мероприятия – проверка организационных и технологических решений, использующихся на экзамене, – отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода. – Накануне мы провели обучающие семинары и тренинги для педагогов-организаторов и технических специалистов. Сегодняшний репетиционный экзамен прошел в штатном режиме, без технических сбоев.



В регионе апробация новых технологий была организована в девяти пунктах проведения экзаменов. В ней участвовали 313 одиннадцатиклассников и 114 специалистов. Также присутствовали 38 членов государственной экзаменационной комиссии.



Технология печати тестовых материалов непосредственно в экзаменационных пунктах была впервые использована на ЕГЭ в 2014 году в труднодоступных регионах и отдаленных местностях. В дальнейшем она была усовершенствована, а ее применение распространено на субъекты РФ, изъявившие желание использовать такую схему. В Ярославской области в прошлом году экзаменационные материалы печатали в четырех пунктах проведения экзаменов.



В 2018 году все экзаменационные пункты должны перейти на технологию печати в аудиториях полного комплекта материалов для участников ЕГЭ. Это позволит еще больше повысить информационную безопасность процесса, сократить возможность влияния человеческого фактора, сэкономить средства на доставку экзаменационных материалов, снизить нагрузку на организаторов экзаменов.



Также в 2018 году планируется расширить использование технологии сканирования работ участников ЕГЭ в штабе пунктов проведения экзаменов после завершения экзамена. Это даст возможность сократить время первичной обработки бланков на региональном уровне. В Ярославской области перевод бланков ответов участников в электронный вид будет организован во всех пунктах проведения экзамена.