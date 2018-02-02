​В выходные ночью на дорогах регионального значения будет работать порядка 200 единиц уборочной техники, днем – 350.



– Будем выводить еще, если понадобится, – пообещал директор Ярославской областной дорожной службы Антон Заев. – Ситуация находится под контролем, работаем в штатном режиме.



По данным Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 февраля на территории региона ожидается снег, местами сильный. В последующие дни выпадение осадков продолжится, возможна метель. Также синоптики предупреждают об усилении морозов.



– При таких метеоусловиях на дорогах будет существенно снижена видимость, могут образоваться гололедица, снежные заносы, – отметил Антон Заев. – Убедительная просьба по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, при необходимости перемещаться только по основным трассам и в светлое время суток.



Также директор Ярдорслужбы подчеркнул важность соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима, безопасной дистанции. Пешеходам в темное время суток необходимо иметь световозвращающие элементы на одежде.



При наличии замечаний к качеству уборки дорог жители региона могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы: ‎(4852) 78-95-20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», ‎(4852) 76-05-17 – ГП «Ярдормост».