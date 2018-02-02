Усиление мер безопасности в образовательных организациях региона и местах массового пребывания детей сегодня обсудили в Правительстве области. Заседание рабочей группы провел региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин. В мероприятии приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин и депутат Государственной Думы России Александр Грибов.



– Печальные январские события в Перми и Улан-Удэ, где от рук подростков пострадали преподаватели и школьники, заставляют нас анализировать ситуацию и разрабатывать меры, чтобы обеспечить безопасность учащихся и учителей. Но нужно понимать, что необходим комплексный подход, – отметил Сергей Бабуркин.



Заместитель директора департамента региональной безопасности Тимур Котюков сообщил, что сегодня в школах области идет внедрение паспортов безопасности. Данная работа завершится в апреле. Тогда станет понятно, в каких учебных заведениях необходимо установить дополнительные технические средства защиты.



– Первичные меры безопасности сегодня присутствуют во всех школах, – сообщил Александр Грибов. – Но школа – это не режимный объект. Здесь кроме технической стороны вопроса есть еще и морально-нравственная. Надо понять, какие именно нужно предусмотреть изменения в системе профилактических и воспитательных мероприятий, чтобы подростки не совершали правонарушения.



Большинство собравшихся согласились, что только оснащение школ дополнительными техническими средствами не решит проблему. Согласно анализу, который провело региональное управление внутренних дел, среди причин совершения противоправных действий подростками в возрасте от 14 до 17 лет – их незанятость, нежелание общаться со сверстниками и чрезмерная увлеченность Интернетом.



Вопросам безопасности детей в Интернете, в социальных сетях на заседании было уделено особое внимание. Члены экспертной группы обсудили предложения по работе с информационными угрозами.