|В коллекцию Ярославского музея-заповедника сегодня в торжественной обстановке была передана свинцовая печать княгини Марии – матери первого ярославского князя Всеволода Константиновича.
Находка была сделана во время строительных работ у Митрополичьих палат и уже стала одним из самых ярких артефактов минувшего археологического сезона.
– Эта печать была найдена в слоях конца XII – начала XIII века при археологических раскопках, проводившихся в самом центре города, на Стрелке. Работы предшествовали прокладке коммуникаций к Митрополичьим палатам, – рассказала кандидат исторических наук, заместитель директора ИА РАН Ася Энговатова. – Мы живем в стране, где многое было сделано из дерева, а потому не дошло до наших дней. Письменная литература домонгольской эпохи скудна. Именно археология дает основную базу для того, чтобы понимать историю Средневековья. Особенно это важно для таких уникальных городов, как Ярославль.
В Древней Руси все лица, имевшие власть, владели собственными печатями. Ими они скрепляли все официальные документы. Однако печати, принадлежавшие женщинам, крайне редки. Ученым известно только о двух десятках таких экспонатов.
Обычно на печатях XII – XIII веков изображали святых, в честь которых князья получали свои крестильные имена. Изображение же на печати, обнаруженной в Ярославле, указывает на то, что она принадлежала женщине. Ученые считают: точная датировка находки и место ее обнаружения позволяют с большой долей вероятности утверждать, что она принадлежала княгине – супруге великого князя владимирского Константина Всеволодовича. Его сын Всеволод Константинович стал первым удельным ярославским князем. Его печать найдена поблизости от Митрополичьих палат в 2010 году и является экспонатом выставки «От времени Ярославова» в одном из отделов музея.
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