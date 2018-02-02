​Агрохолдинг «АгриВолга», один из российских лидеров по производству органической продукции, расширяет органическое производство крупного рогатого скота мясного направления. Сегодня состоялось торжественное открытие нового комплекса по выращиванию коров абердин-ангусской породы на 1200 голов. В церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов, глава Угличского района Анатолий Курицин, глава Ильинского сельского поселения Виктор Менгель, президент ООО «АгриВолга» Андрей Молев.



Общая площадь комплекса составляет 30 гектаров: 10 гуртов для выпаса скота в пастбищный период и крытая площадка для содержания в зимний период.



Объем инвестиций в проект – около 26 миллионов рублей. Будет создано 10 новых рабочих мест, объем органической продукции увеличится на 550 тонн мяса, рост налоговых отчислений в бюджет – на 3,6 миллиона рублей (региональный – 2,6 миллиона, местный – 1 миллион).



– Данную породу крупного рогатого скота можно круглый год содержать на свободном выгуле, – рассказал Андрей Молев. – При выращивании животных будут использоваться только натуральные органические корма собственного производства: сено, силос, сенаж однолетних и многолетних трав – при полном отсутствии стимуляторов роста и химических добавок. Скот абердин-ангусской породы имеет устойчивый иммунитет к инфекционным заболеваниям. Он практически невосприимчив к сильным температурным перепадам, а жировая прослойка надежно защищает его от морозов.



Органическое сельское хозяйство – одно из приоритетных направлений в развитии АПК Ярославской области. Об этом говорится в стратегии социально-экономического развития региона «10 точек роста», представленной в марте 2017 года Дмитрием Мироновым. Производство органической продукции для Ярославской области является приоритетом государственной аграрной политики.



В рейтинге субъектов РФ по объемам произведенной органической продукции Ярославская область занимает второе место после Краснодарской и перед Московской областью. А по количеству сертифицированных органических земель мы первые в стране.



– 18 января Правительством РФ внесен для рассмотрения в Государственной Думе федеральный закон «О производстве органической продукции», – отметил Валерий Холодов. – В Ярославской области разрабатывается региональная целевая программа по развитию органического сельского хозяйства, в ней будут предусмотрены все вопросы, направленные на развитие сектора. С 2020 года в регионе вводится новая мера господдержки: субсидия на производство и реализацию на убой КРС (органическое стадо, сертифицированное в соответствии с ГОСТ). На базе ЯГСХА совместно с представителями федерального Министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии и федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия и Бавария создается международный научно-методический центр по производству органической продукции. Он будет включать в себя подготовку специалистов по направлениям «органическое сельское хозяйство» и «сертификация органического производства», а также осуществлять научно-методическое и информационное обеспечение органического производства.