|3 февраля в Ярославле прошла акция в поддержку российских олимпийцев. Участие в мероприятии приняли порядка 5 тысяч человек. Жители и гости города пришли на Советскую площадь, чтобы выразить свое отношение к происходящим в мире большого спорта событиям и поддержать соотечественников.
Среди атлетов, которые уже совсем скоро отправятся в Корею, будут и наши земляки. В составе сборной – пять фристайлистов из Ярославской области. Это Максим Буров, Любовь Никитина, Станислав Никитин, Павел Кротов и Илья Буров.
Гостей приветствовали известные ярославские спортсмены: олимпийский чемпион Максим Тарасов, бронзовый призер Олимпиады в Пекине Ярослав Рыбаков и экс-капитан «Локомотива» Илья Горохов.
– Очень здорово, что так много людей проявили единодушие и пришли сегодня на Советскую площадь, чтобы поддержать наших олимпийцев, – сказал Ярослав Рыбаков. – На протяжении всей российской истории перед лицом опасности наши люди сплачивались и давали достойный отпор противнику. Сейчас олимпийцы нашей страны лишены права выступать под национальным флагом. Но там, вдали от Родины, они должны знать, что Россия и Ярославль с ними!
О том, что за наших олимпийцев будут болеть все жители большой и сильной России, сказал и Илья Горохов.
– Мы будем болеть, переживать, размахивать российскими флагами, и спортсмены, я уверен, будут чувствовать это! – отметил Илья Горохов. – 2 февраля мы отмечали 75-ю годовщину победы советских войск в Сталинградской битве. Наши люди в те трагические и героические времена сплотились, выстояли в невероятной схватке и повернули ход войны. И сейчас пришло время вновь всем нам объединиться, чтобы победить!
Одним из самых ярких событий акции стал флешмоб «Под флагом России!». Несколько сотен человек, подняв над собой белые, синие и красные полотнища, образовали российский триколор.
Для пришедших в этот день на площадь была подготовлена насыщенная программа. Илья Горохов вместе с Владимиром Самылиным провел для всех желающих мастер-класс по хоккею. Парк семейного отдыха «Забава» организовал веселые старты, игры и эстафеты. Состоялся розыгрыш спортивной лотереи.
Перед зрителями выступили также различные молодежные танцевальные коллективы.
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