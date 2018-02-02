​3 февраля в Ярославле прошла акция в поддержку российских олимпийцев. Участие в мероприятии приняли порядка 5 тысяч человек. Жители и гости города пришли на Советскую площадь, чтобы выразить свое отношение к происходящим в мире большого спорта событиям и поддержать соотечественников.



Среди атлетов, которые уже совсем скоро отправятся в Корею, будут и наши земляки. В составе сборной – пять фристайлистов из Ярославской области. Это Максим Буров, Любовь Никитина, Станислав Никитин, Павел Кротов и Илья Буров.



Гостей приветствовали известные ярославские спортсмены: олимпийский чемпион Максим Тарасов, бронзовый призер Олимпиады в Пекине Ярослав Рыбаков и экс-капитан «Локомотива» Илья Горохов.



– Очень здорово, что так много людей проявили единодушие и пришли сегодня на Советскую площадь, чтобы поддержать наших олимпийцев, – сказал Ярослав Рыбаков. – На протяжении всей российской истории перед лицом опасности наши люди сплачивались и давали достойный отпор противнику. Сейчас олимпийцы нашей страны лишены права выступать под национальным флагом. Но там, вдали от Родины, они должны знать, что Россия и Ярославль с ними!



О том, что за наших олимпийцев будут болеть все жители большой и сильной России, сказал и Илья Горохов.



– Мы будем болеть, переживать, размахивать российскими флагами, и спортсмены, я уверен, будут чувствовать это! – отметил Илья Горохов. – 2 февраля мы отмечали 75-ю годовщину победы советских войск в Сталинградской битве. Наши люди в те трагические и героические времена сплотились, выстояли в невероятной схватке и повернули ход войны. И сейчас пришло время вновь всем нам объединиться, чтобы победить!



Одним из самых ярких событий акции стал флешмоб «Под флагом России!». Несколько сотен человек, подняв над собой белые, синие и красные полотнища, образовали российский триколор.



Для пришедших в этот день на площадь была подготовлена насыщенная программа. Илья Горохов вместе с Владимиром Самылиным провел для всех желающих мастер-класс по хоккею. Парк семейного отдыха «Забава» организовал веселые старты, игры и эстафеты. Состоялся розыгрыш спортивной лотереи.



Перед зрителями выступили также различные молодежные танцевальные коллективы.