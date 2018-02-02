​На территории Ярославской области продолжается сильный снегопад, местами метель с порывами ветра. По прогнозам синоптиков, в связи с прохождением очередной серии циклонов выпадение осадков продолжится до вечера вторника 6 февраля. Также сохраняется вероятность метели и ожидается усиление морозов.



На дорогах снижена видимость, образовываются снежные заносы. Ярославская областная дорожная служба призывает жителей региона по возможности воздерживаться от поездок на личных автомобилях, пользоваться общественным транспортом, перемещаться по основным трассам и в светлое время суток, а прежде чем выехать на трассу, убедиться в соответствии состояния шин дорожной ситуации.



– На дороги вышла вся необходимая спецтехника. Сейчас задействовано порядка 350 единиц. Сотрудники спят по 2 часа в сутки, все работают на износ, понимая непростую ситуацию, – подчеркнул директор Ярославской областной дорожной службы Антон Заев. – Ситуация находится под контролем, остановок движения на наших трассах не происходило и не происходит.



Ярославская областная дорожная служба напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима, безопасной дистанции. Пешеходам в темное время суток важно иметь световозвращающие элементы на одежде.



При наличии замечаний к качеству уборки дорог жители региона могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы: ‎(4852) 78-95-20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», ‎(4852) 76-05-17 – ГП «Ярдормост».