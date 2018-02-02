|Общественная комиссия Рыбинска подвела итоги предварительного этапа публичных обсуждений в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Отобрано 16 общественных территорий, для которых будут созданы эскизы благоустройства. В феврале макеты обсудят с жителями, а 18 марта рыбинцы выберут те парки, скверы и зоны отдыха, которые будут благоустроены уже в этом году.
В состав комиссии вошли лидеры городских общественных движений, депутаты, сотрудники администрации Рыбинска. По данным председателя комиссии, заместителя главы по городскому хозяйству Алексея Рябченкова, в отборе территорий приняли участие около 50 тысяч жителей: 22400 человек проголосовали на сайте, 27500 – заполнили анкеты в торговых центрах и во время встреч с общественностью.
– Изначально планировалось составить список из 15 территорий, но так как два объекта – Стрелка и крытый манеж у ДЮСШ №15 – набрали почти одинаковое количество голосов, мы решили включить оба, – рассказал Алексей Рябченков. – Таким образом, в следующий этап обсуждений проходит 16 претендентов на благоустройство по проекту «Решаем вместе!». Шансы одинаковые у всех, условия включения в программу равные, поэтому жителям нужно проявить активность и принять участие в формировании внешнего облика нашего города, проголосовав 18 марта.
Каждая из территорий – лидеров предварительного этапа набрала от 1400 до 6000 голосов. Для каждой будут созданы эскизы благоустройства – этим занимаются студенты-архитекторы, молодые проектировщики, инженеры, ландшафтные дизайнеры. На разработку макетов им потребуется время, но уже с середины февраля публичные обсуждения продолжатся. Жители смогут внести свои предложения, которые будут учтены при составлении финальных проектов благоустройства.
– Жители обязательно должны участвовать в совершенствовании внешнего облика города, – подчеркнул председатель Общественной палаты Рыбинска Юрий Герасимов. – Если власти самостоятельно выберут территорию, сами решат, что там сделать, то и отношение к ней будет как к чему-то дармовому. А если люди вовлечены, их мнение услышано, то и подход у них к объекту другой – более бережный и ответственный.
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