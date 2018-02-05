​Игровая программа «Праздник нашего двора» прошла в селе Заячий-Холм Гаврилов-Ямского района. Здесь на месте парковки, обустроенной в 2017 году по проекту «Решаем вместе!», дети и взрослые принимали участие в зимних забавах. Мероприятие организовали работники культуры Заячье-Холмского поселения.



В рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды в поселении также приведены в порядок территории у двух памятников героям Великой Отечественной войны – в селах Вышеславское и Ставотино, установлен современный спортивный комплекс в деревне Прошенино, отремонтировано здание культурно-досугового центра в селе Унимерь. На эти цели было выделено более полутора миллионов рублей.



В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» по формированию комфортной городской среды в этом году планируется модернизировать систему уличного освещения в Ставотине и Заячьем-Холме.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова с 2018 года и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным. В рамках программы в Ярославской области уже обустроено 500 объектов.