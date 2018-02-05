​Большинство муниципальных комиссий уже передали итоговые списки территорий – претендентов на благоустройство в 2018 году в проектный офис губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». В Ярославле, в частности, на включение в программу заявлено 18 объектов, в Рыбинске – 16.



– Практически все заседания муниципальных комиссий уже состоялись. Осталось только подвести итоги в Ростовском районе. Окончательный список общественных территорий будет размещен на портале vmeste76.ru на этой неделе, – сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – В предварительном отборе объектов приняли участие без малого 180 тысяч жителей области: более 94 тысяч – посредством анкетирования и порядка 82 тысяч – на сайте проекта.



Для всех территорий, включенных в итоговый список, будут подготовлены дизайн-макеты благоустройства. Их разработают студенты ЯГТУ с учетом пожеланий граждан. Для обсуждения готовых вариантов преображения общественных пространств будут организованы встречи с жителями.



Окончательный выбор будет сделан 18 марта. Голосование пройдет на избирательных участках, и принять в нем участие могут все, кому уже исполнилось 14 лет.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова с 2017 года и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.