|В минувшие выходные в селе Варегово Большесельского района прошел спортивный праздник. Участники – дети и взрослые – встали на лыжи и преодолели дистанцию, проложенную по центральной улице села.
Старт соревнованиям был дан во дворе дома №3 на улице Школьной, отремонтированном в прошлом году в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Как рассказал глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков, здесь было проведено комплексное благоустройство.
– В доме №3 на улице Школьной у нас проживают порядка 40 человек. Однако на собрании реконструкцию этого объекта поддержали 80 человек. За нее также высказались жители соседних домов, – рассказал Федор Новиков. – Здесь было уложено новое асфальтовое покрытие, установлены скамейки, урны. Активное участие в процессе ремонта приняли и сами граждане – они обустроили клумбы.
Староста дома Галина Белоножкина подтвердила: проект настолько сплотил людей, что они с готовностью приняли в его реализации посильное трудовое участие.
– Это был именно тот случай, когда наших людей даже не пришлось уговаривать. Они настолько были рады тому, что у нас, в нашем дворе, будет проведен такой ремонт, что с готовностью вышли во двор и помогли строителям навести красоту! – сказала она. – И теперь все с удовольствием проводят здесь свое свободное время.
Общая стоимость произведенных работ – более 400 тысяч рублей.
Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным. За прошлый год в рамках программы в Ярославской области обустроено 500 объектов.
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