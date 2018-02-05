​Студенты Ярославского государственного технического университета приступили к созданию проектов благоустройства общественных территорий в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». В работе участвуют 75 будущих архитекторов. Они создадут варианты реконструкции 168 объектов.



– Все студенты, за исключением первокурсников, занимаются разработкой проектов благоустройства, – рассказал заведующий кафедрой архитектуры Николай Кудряшов. – Магистры тоже включены в процесс. Каждый проектировщик на вес золота, так как проектов очень много, много территорий. Работа напряженная, интенсивная и, конечно, очень ответственная.



Готовые проекты сначала пройдут защиту на кафедре, а затем в середине февраля будут опубликованы и представлены на суд горожан.



Для будущих архитекторов участие в проекте «Решаем вместе!» – шанс показать себя и очень ценный опыт.



– Раньше мы занимались «бумажной» архитектурой, то есть максимальным достижением было размещение наших проектов на информационных досках в вузе, – поделился студент третьего курса Егор Рысаков. – А теперь появилась возможность проектирования реальных городских объектов.



Напомним, предварительный отбор территорий для благоустройства в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» проходил онлайн и в общественных местах до 31 января. Участие в нем приняли около 180 тысяч жителей региона.



Окончательный список объектов для включения в программу будет составлен после общенародного голосования 18 марта. Все жители региона старше 14 лет на избирательных участках смогут поддержать те территории, реконструкцию которых считают первоочередной.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным. За прошлый год в рамках программы в Ярославской области обустроено 500 объектов.