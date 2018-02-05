​В этом году впервые в программу «Главной Масленицы страны» в Ярославле включен фестиваль уличной еды. Он откроется 11 февраля в 13.00 на Первомайском бульваре. На сегодняшний день уже зарегистрировались 15 участников, и заявки продолжают поступать. Среди тех, кто представит на фестивале блюда авторской кухни, – кафе, рестораны, пекарни, фермеры и гастроэнтузиасты из Ярославской области, а также гости из других регионов.



– В приоритете блюда местной кухни, приготовленные из свежих фермерских продуктов, произведенных на территории нашей области, – подчеркнула директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова. – Большинство туристов путешествуют ради ярких впечатлений и в первую очередь знакомятся с локальной гастрономией. Кроме того, фестиваль уличной еды будет интересен и жителям Ярославского региона, поскольку они смогут открыть для себя новые вкусные и полезные для здоровья виды перекуса на бегу.



Шеф-повар и основатель проекта «Кухня открытого огня», совладелец бургерной и мясной лавки «One More» Александр Марцинюк приготовит на фестивале сочные бургеры, плов в казане и щи. Шеф-повар ресторана «Папа Карло» Василий Синев – хот-доги с ростовским луком и мясной рулет с рубленой говядиной от ярославских фермеров.



Ресторан «Прайм» – фирменные стейки и бургеры. Кафе «Овсянка», которое специализируется на растительной органической кулинарии, предложит гостям фестиваля фалафель в лаваше, блинчики из овсяной, рисовой и кукурузной муки на кокосовом молоке. Сеть ресторанов-музеев «Собрание» – традиционные блюда русской кухни в авторской интерпретации шеф-повара: фирменный блин с томленной в печи уткой, брусничным соусом и хреном, ароматный чай и цитрусовый сбитень собственного приготовления. Кафе «Prospect» – покеты, предприниматели пожарят соленые и сладкие орехи, ресторан «Уча» – гирос и пельмени.



Пекарня «Мельница» приготовит горячие оладьи, хворост и пончики, «Москва пян-се» – корейские паровые пирожки из специального теста, а фирма «Фортуна» – блины-узелки с начинками и свинину на гриле в лаваше. Попробовать сыр можно будет в торговой точке «Дудки-бара» и сыроварни Марии Коваль.



Роман Бояринцев приедет на фестиваль уличной еды из Витебска. В специальной точке продажи, сделанной в виде велосипеда, он будет готовить картошку-вертушку, или спиральные чипсы.



В организации фестиваля уличной еды принимает участие один из ведущих экспертов России по стрит-фуду, руководитель оргкомитета фестиваля «Kaliningrad Street Food» Александр Исаев. 12 февраля он проведет мастер-класс и поделится своим опытом с ярославскими предпринимателями.