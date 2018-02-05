​Губернатор Дмитрий Миронов и председатель Правительства области Дмитрий Степаненко поздравили с днем рождения председателя регионального отделения Российского союза ветеранов Александра Каменецкого. В воскресенье, 4 февраля, Александру Феофановичу исполнилось 92 года.



– Большое спасибо за ту работу, которую вы делаете, поддерживаете нас и наставляете. От всей души желаю вам счастья, здоровья и всего самого доброго, – сказал Дмитрий Миронов.



Глава региона отметил, что Александр Каменецкий уже много лет принимает активное участие в общественной жизни региона, ведет огромную работу по защите прав ветеранов, патриотическому воспитанию молодежи.



– Вообще мне в жизни везет – я всегда с молодежью. Сейчас у нас одна из лучших ветеранских организаций Центральной России, – отметил Александр Каменецкий. – Созданы сильные организации в городах и районах области, их возглавили достойные люди с великолепным трудовым стажем и опытом. Они очень активно включились в подготовку молодежи к службе в Вооруженных силах, в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ребята проходят очень серьезную подготовку, ездят на учения, стрельбы, соревнования. И, что самое ценное, идут к нам с большим желанием, даже девчонки.



Александр Феофанович Каменецкий родился 4 февраля 1926 года в городе Малая Виска Кировоградской области. С 15 лет он воевал в партизанском отряде, был радистом разведотряда. Нередко действовал в тылу врага, участвовал в освобождении Чехословакии.



За боевые заслуги Александр Феофанович отмечен многочисленными наградами. Он удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей «За освобождение Праги», «За отвагу», «За победу над Германией», двух – «За боевые заслуги», ряда других наград. Имеет звания «Почетный радист Советского Союза» и «Заслуженный работник здравоохранения».



Сейчас Александр Каменецкий возглавляет Ярославскую областную общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также региональное отделение общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов».