​Вторник, 6 февраля, объявлен днем свободного посещения для учеников школ Ярославля, Гаврилов-Ямского, Ростовского и Ярославского районов, а также для ребят, которые ездят на учебу на школьных автобусах.



Причина – неблагоприятные погодные условия. Решение, отправлять детей в образовательные учреждения или нет, принимают родители (законные представители). Для ребят, которые придут в школу, уроки будут проведены в обязательном порядке.



Муниципальные органы управления образованием самостоятельно определяют, какой день объявить свободным для посещения. Департамент образования Ярославской области настоятельно им рекомендует своевременно доводить информацию об изменении режима посещения школ до родителей обучающихся: размещать соответствующую информацию на сайтах администраций районов, образовательных организаций, в социальных сетях, информировать граждан по телефону.