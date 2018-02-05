​В Ярославской области внедряется новая онлайн-система продажи билетов на межрегиональные автобусные перевозки. Это пилотный проект, направленный на оптимизацию работы автовокзалов, автостанций и кассово-диспетчерских пунктов.



– С помощью Интернета можно будет купить билеты на автобус на любое направление и с любого пункта отправления. Безусловно, это значительная экономия времени для пассажиров, а также гарантия комфортного и безопасного проезда, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Общая база продажи билетов будет доступна в актуальном состоянии всем кассирам, диспетчерам, администраторам, что исключит возможность продажи «двойных» билетов, а также позволит формировать качественную отчетность о продажах и пассажиропотоке.



Реализацией проекта занимается государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Яроблтранском». Система разработана с учетом потребности учреждения, но взаимодействует с аналогичными сервисами в других регионах. Так, например, она позволяет приобрести билеты на автобусы, отправляющиеся не только из Ярославля, но и из Москвы и городов Московской области, как в прямом, так и в обратном направлении.