​5 февраля в мэрии Ярославля 22 многодетные семьи получили правоустанавливающие документы на землю. Участки в районе улиц Большой Заволжской и Заостровской в Заволжском районе предоставлены им в собственность бесплатно.



– В областном центре в течение многих лет формирование новых земельных участков для бесплатного предоставления практически не велось в связи со спецификой городской территории, – отметил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – По поручению губернатора Дмитрия Миронова в прошлом году в Ярославле этот процесс был активизирован. Сегодня первые семьи получили правоустанавливающие документы на землю, а вместе с этим – возможность улучшить свои жилищные условия, построив большие дома в черте города.



За год на территории региона для бесплатной передачи гражданам сформировано более 700 земельных участков, значительная часть из них уже осваивается получателями. В этом году в рамках выполнения поручений Президента России Владимира Путина перед Правительством области и органами местного самоуправления поставлена задача не только сохранить положительную динамику, но и продолжить увеличение темпов работы в этом направлении.



По данным департамента имущественных и земельных отношений региона, по-прежнему наибольшие очереди на получение земли в Ярославском, Некрасовском, Тутаевском муниципальных районах и в областном центре. В Ярославле 820 претендентов на участки, из них 405 – многодетные семьи.



Такие семьи до достижения одним из троих детей совершеннолетия вправе встать на учет в другом муниципальном образовании, где очередь меньше. Для этого необходимо подать заявление о снятии с учета в орган местного самоуправления. После принятия такого решения гражданин вправе обратиться с заявлением о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка в орган местного самоуправления другого муниципального образования.



Кроме того, граждане, ранее снятые с учета по причине достижения детьми возраста 18 лет, имеют право восстановиться в течение трех лет с момента вступления в силу закона Ярославской области от 09.06.2016 №31-з, которым такое право установлено. Порядок восстановления на учете предусмотрен статьей 2<3> закона 22-з. Форма заявления и порядок его рассмотрения указаны в постановлении Правительства области от 09.08.2016 №925-п. При этом гражданин восстанавливается на учете в соответствии с датой постановки его на первоначальный учет.



Подробную информацию многодетные семьи и иные льготные категории граждан могут найти на сайте департамента имущественных и земельных отношений области в разделе «Бесплатное предоставление земельных участков»: http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/rasp_zu/bespl_pred_zu_1-1.aspx.