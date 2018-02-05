​5 февраля в Ярославле открылась смена областного профильного лагеря для представителей движения «Юный друг полиции». Участие в ней принимают 66 ребят 12 – 14 лет из всех муниципальных районов региона.



Лагерь организован УМВД России по Ярославской области совместно с региональным департаментом образования.



– «Юный друг полиции» – одно из наиболее многочисленных детских общественных движений в нашем регионе, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – В нем состоят около трех тысяч человек. Такие мероприятия, как «Снежный десант», приучают преодолевать трудности, закаляют характер, способствуют сплоченности ребят. В конечном итоге юные полицейские становятся примером для своих друзей и одноклассников.



На торжественной церемонии открытия смены участники почтили минутой молчания память погибших во время Великой Отечественной войны. Новые члены движения получили удостоверения.



– Познавая в столь юном возрасте особенности нелегкой службы в полиции, вы становитесь основным кадровым потенциалом органов внутренних дел, – сказал юным полицейским начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД по Ярославской области Сергей Гаврилов. – Уже сейчас многие из вас помогают нам в обеспечении охраны порядка, в работе по предупреждению подростковой преступности.



Работа профильного лагеря продлится до 9 февраля. В эти дни для ребят будут проведены занятия по спортивному ориентированию, физической подготовке, сборке и разборке АКМ, стрельбе из пневматической винтовки, транспортировке пострадавшего, технике пешеходного туризма, а также знакомство со знаками различия сотрудников полиции. Планируется, что с участниками «Снежного десанта» встретятся руководители служб и подразделений ярославской полиции, ветераны органов внутренних дел.



Итогом по традиции станет военно-тактическая игра «Тропа спецназа», во время которой юные полицейские продемонстрируют приобретенные знания и навыки.