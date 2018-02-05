​26 – 27 апреля в Ярославле в шестой раз состоится международный форум «Евразийский образовательный диалог». Это совместное мероприятие Правительства Ярославской области, Министерства образования и науки РФ и Рособрнадзора. Координаторами форума выступают региональный департамент образования, Ярославский педагогический университет им. К.Д. Ушинского и Ярославский институт развития образования.



Международный форум уже стал авторитетной дискуссионной площадкой по вопросам развития образования для ученых, педагогов и экспертов. Планируется, что в этом году в работе примут участие представители большинства регионов России, а также гости из Китая, Германии, Австрии, Великобритании, Польши, Республики Беларусь, Армении и Казахстана.



В 2018 году темой форума станет развитие кадрового потенциала системы образования. Участникам предстоит обсудить национальную систему учительского роста, перспективы внедрения профессиональных стандартов педагогических кадров, эффективные модели и практики подготовки педагогов, преемственность среднего профессионального, высшего и дополнительного профобразования в подготовке и профессиональном развитии учителей, обновление содержания и технологий дополнительного профессионального образования и множество других тем.



Также в программе – презентация опыта зарубежных участников, заседание Национальной ассоциации организаций дополнительного профессионального педагогического образования, встреча руководителей национальных научных центров Российской академии образования.



К участию в форуме приглашаются руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, руководители образовательных организаций и методических служб, специалисты по повышению квалификации, педагоги, эксперты в сфере образовательной политики.



Полная информация о форуме и регистрация участников на сайте forum.yar.ru.