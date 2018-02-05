Ярославский фармацевтический кластер будет представлен в рамках Дней российской фармацевтики в Германии, которые пройдут в начале июня. Организацию мероприятия и вопросы дальнейшего сотрудничества региона с партнерами из Германии обсуждали в ходе встречи заместителя председателя Правительства области Максима Авдеева с делегацией Российско-Германской внешнеторговой палаты.



– Сегодня в Ярославской области сформирован полноценный фармацевтический кластер, – отметил Максим Авдеев. – В регионе успешно работают отраслевые предприятия – «Р-Фарм», «Тева», «Такеда», создана исследовательская и испытательная база, важным инструментом которой является Центр трансфера фармацевтических технологий. Ведется профильное взаимодействие с ведущими вузами по направлениям подготовки кадров и научно-исследовательской деятельности. Кроме того, в числе наших преимуществ – возможность реализации проектов в рамках территорий опережающего социально-экономического развития и эффективная система мер поддержки. Это хорошая база для локализации отраслевых проектов в регионе.



Развитие фармацевтического рынка в России ведется в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина. Глава государства поставил задачу к 2018 году нарастить долю производимых в России жизненно важных препаратов до 90 процентов. Сегодня в стране выпускается 76 процентов лекарств из этого списка. При этом стратегия развития фармацевтической промышленности, рассчитанная до 2020 года, предусматривает создание условий для иностранных инвесторов для локализации производства современных высокотехнологичных лекарственных препаратов.



Как отметил руководитель отдела по взаимодействию с государственными структурами, представитель федеральной земли Гессен в Российско-Германской ВТП Себастиан Кифер, среди предприятий Гессена более 200 работают в области фармации. Производственное сотрудничество в этой сфере позволит расширить связи Ярославской области с немецкими партнерами.



– Немецкие компании весьма прагматичны. Они тщательно изучают рынок и оценивают вызовы и возможности. Сегодня они заинтересованы как можно больше узнать об условиях ведения бизнеса в Ярославском регионе в рамках политики импортозамещения, – подчеркнул Себастиан Кифер.



В рамках визита делегация Российско-Германской внешнеторговой палаты посетила площадки Центра трансфера фармацевтических технологий и АО «Р-Фарм». Гости региона оценили технологический уровень предприятий, возможности инновационных проектов, а также развитие медицинской промышленности. Конкретные предложения будут озвучены в ходе B2B-переговоров в Гессене.



Справка



За 25 лет сотрудничества между Ярославской областью и федеральной землей Гессен подписан ряд двусторонних документов, в рамках которых реализованы совместные проекты в различных сферах. С 90-х годов велась работа над проектами по модернизации оборудования промышленных предприятий, в сфере образования и стажировки кадров и другими. В 1991 году при поддержке ТПП города Касселя основана Ярославская торгово-промышленная палата. В 1992 году создано совместное бюро по кооперации Гессен – Ярославская область с целью определения, координации, информационного сопровождения двусторонних проектов между организациями, предприятиями и объединениями обоих регионов.



В период с 2011 по 2014 год реализовано восемь практико-ориентированных мероприятий в гастрономии, гостиничном хозяйстве, фармации, строительстве, автохозяйстве, аграрном хозяйстве, коммунальном хозяйстве. В 2015 – 2016 годах Ярославская область и земля Гессен на постоянной основе осуществляют обмен опытом в сфере земельного менеджмента и геоинформатики.



На протяжении многих лет неотъемлемой составляющей двустороннего сотрудничества являются молодежные обмены, совместные культурные и спортивные мероприятия. Активно развиваются контакты по линии городов-побратимов Ярославской области и федеральной земли Гессен: Ярославль с городами Ханау и Касселем, Углич и Идштайн, Переславский район и район Вальдек-Франкенберг. Сегодня Народный союз Германии активно взаимодействует с Правительством Ярославской области по уходу за воинскими захоронениями.



Германия традиционно является одним из основных торговых партнеров Ярославской области среди стран дальнего и ближнего зарубежья. За период январь – ноябрь 2017 года объем товарооборота составил 102,1 миллиона долларов США. Основой традиционно стала импортная составляющая – 91,3 миллиона долларов США. Объем экспорта (январь – ноябрь) составил 10,8 миллиона долларов США (2016 год – 5968,9 тысячи долларов). В основном это продукция нефтехимического комплекса и машиностроения. Основные экспортеры – ОАО «ЯТУ» (технический углерод), АО «Кордиант» (шины), ПАО «Автодизель» (запчасти для «Daimler»), ООО «Сонопресс» (оборудование). Поставляются также лесоматериалы (ООО «Технофлекс» (фанера), ОАО «Любимский лесокомбинат», ООО «Угличский фанерный завод», ООО «Ярославский шпон»). На территории региона работают 32 фирмы с участием немецкого капитала.