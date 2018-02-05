​Первомайский бульвар в Ярославле впервые на празднике «Главная Масленица страны» станет территорией творчества. 11 февраля в 13 часов здесь откроется фестиваль уличного искусства «Раскрась город к весне». Участие в нем примут профессиональные художники, любители и все желающие.



– Ярославская Масленица – это сочетание традиционных обычаев празднования с современными предложениями. Учитывая, что сейчас набирает популярность именно городской туризм, необходимо развивать варианты отдыха для любителей городских путешествий, – отметила директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – В этом году впервые в Ярославле мы проводим фестиваль уличного искусства и фестиваль уличной еды. Это новый формат, вокруг которого идеологически выстраивается весь праздник.



Всего для уличного творчества подготовят 50 арт-объектов. Центральный – объемные буквы из фанеры на металлическом каркасе размером 2 на 2 метра. Над каждой буквой будет работать свой художник по заранее разработанному эскизу. В итоге из выполненных в стилях хохломы, майолики и гжели элементов сложат слово «блины».



Также в день открытия фестиваля состоятся мастер-классы для детей по расписыванию маленьких блинчиков. Помогать ребятам будут волонтеры, которые подготовят трафареты с логотипом «Яркая Масленица» и научат пользоваться баллончиками с красками.



Продолжится фестиваль уличного искусства 17 февраля. Из фанеры будут изготовлены три больших, объемных медведя. Одного распишут художники, второго – студенты училища культуры, третьего – любители граффити. На Первомайском бульваре и в Ярославском музее-заповеднике пройдет конкурс по росписи блинов, который продолжится два дня. Для этого на каждой площадке установят по пять арт-объектов диаметром 1,5 метра, работать над которыми будут художники.



Все остальные желающие реализовать свои творческие способности и принять участие в конкурсе могут взять баллончики с красками и расписать фигуры медведей, оленей и овец. Результаты всех арт-состязаний подведут 18 февраля, в день закрытия «Главной Масленицы страны».