​Завершена подготовка к передаче в муниципальную собственность первых двух объектов Министерства обороны РФ, расположенных на территории Ярославской области. Это военные комиссариаты в Большом Селе и поселке Борисоглебский. Как сообщил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов, этап согласований пройден, приказы находятся на утверждении.



В Ярославской области более 350 объектов недвижимого имущества Минобороны РФ, необходимых для обеспечения муниципальных полномочий. В основном это жилищный фонд и объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры.



За последний год в регионе подготовлены и переданы в Минобороны материалы по 140 объектам для принятия федеральным ведомством решений о передаче их в муниципальную собственность районов Ярославской области. В этом году будут подготовлены материалы еще по 300 объектам коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.



– Многолетняя региональная проблема начала решаться. Это очень важно для улучшения качества жизни населения и формирования благоприятного инвестиционного климата, – сказал Роман Колесов. – По поручению губернатора Дмитрия Миронова Правительство региона выстроило плотное взаимодействие с Министерством обороны России. Выработан механизм взаимодействия для проработки министерством решений о передаче имущества.



Как пояснили в департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области, после утверждения приказов начнется процесс передачи имущественных объектов в муниципальную собственность. Ранее переданные в Министерство обороны РФ материалы проходят согласование.



В рамках проработки проекта по передаче имущественных объектов Минобороны в муниципальную собственность при участии АО «Корпорация развития Ярославской области» и администрации Ростовского муниципального района подготовлены предложения по двум земельным участкам в Ростове для развития инвестиционных проектов.



Кроме того, как сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов, в Минобороны России и ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» направлены документы, необходимые для проработки решений о передаче в муниципальную собственность неиспользуемых объектов недвижимости в Ярославле, Переславле-Залесском, Большом Селе и поселке Борисоглебский Большесельского муниципального района, деревне Судилово Тутаевского муниципального района, а также 18 земельных участков в Ростове, Ярославле, Любиме, на территории Туношенского сельского поселения, в Рыбинском, Некрасовском и Угличском муниципальных районах.



Кроме того, в федеральное ведомство отправлены материалы по автодорогам в поселке Петровское Ростовского МР и деревне Большое Андрейково Рыбинского МР, по объектам коммунальной инфраструктуры в поселке Бурмакино и объектам жилищного фонда в Ярославском и Рыбинском муниципальных районах.