​Более трехсот специалистов сферы ЖКХ из разных районов области, собственники жилья, председатели советов многоквартирных домов, сотрудники управляющих компаний, представители органов власти приняли сегодня участие в итоговом форуме «Ярославский управдом». В 2017 году в рамках данного регионального проекта прошло 20 выездных мероприятий, которые посетили более 2,5 тысячи жителей области.



– Живой диалог представителей Правительства области с жителями региона, главами администраций и управляющих компаний доказал свою эффективность, – отметил заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко. – По итогам 2017 года снижено количество обращений граждан, связанных с некачественным предоставлением услуг, управляющие компании стали оперативнее реагировать на обращения ярославцев. Поэтому органы местного самоуправления, как неотъемлемая часть единого механизма, должны продолжить данное начинание Правительства региона.



Форум «Ярославский управдом» – это новый формат взаимодействия жителей с представителями органов власти, управляющими и ресурсоснабжающими организациями. Он организован по поручению губернатора Дмитрия Миронова с целью навести порядок в сфере управления многоквартирными домами.



Масштабная работа по информированию граждан об их правах на выездных форумах и в СМИ дала результаты. Сегодня собственники на практике применяют знание законов в сфере управления своим домом.



Вместе с тем в регионе вырос и процент исполнения предписаний, составленных государственными жилищными инспекторами. Директор департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Елена Скоробогатова лично оценила техническое состояние жилищного фонда в каждом муниципальном образовании.



– Правильность начисления платы за ЖКУ, благоустройство территорий, реализация программы капитального ремонта МКД – эти вопросы звучали на наших встречах с населением, – отметила Елена Скоробогатова. – При проведении форума руководители профильных департаментов и служб дали развернутые ответы на 1,5 тысячи вопросов, по 220 обращениям, поступившим из зала, департаментом госжилнадзора проведены контрольно-надзорные мероприятия. В отношении недобросовестных УК приняты меры административного воздействия.



После пленарного заседания в рамках итогового форума начали работу тематические площадки, посвященные деятельности управляющих организаций, ремонту многоквартирных домов, а также теме комфортной городской среды.



Справка



Организатором форума «Ярославский управдом» выступил региональный департамент государственного жилищного надзора совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов и ЯРОО «Ассоциация собственников жилья «Ярославия».