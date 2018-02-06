​6 февраля на заседании Правительства области губернатор Дмитрий Миронов представил нового руководителя регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрия Пенькова. Он сменил Юрия Фирсова, переведенного на вышестоящую должность в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.



Губернатор поблагодарил прежнего директора департамента, отметив, что ведомством проведена большая работа в природоохранной сфере. В частности, началось формирование федерального проекта «Сохранение и восстановление реки Волги», в рамках которого будет реализована региональная программа «Волга – чистая река», продолжается реабилитация озера Неро. Ярославская область заняла лидирующие позиции в ЦФО по эффективности мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок.



– В течение минувшего года запущены важнейшие экологические проекты, – сказал Дмитрий Миронов. – Дмитрию Владимировичу предстоит продолжить начатое. Для этого у него есть все возможности: два высших образования, солидный опыт работы в управлении Росприроднадзора по Ярославской области.



Дмитрий Пеньков работает в департаменте с сентября 2017 года – он занимал пост заместителя директора и курировал работу отдела государственного экологического надзора и разрешительной деятельности, а также отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и контрольно-аналитической деятельности в части контроля и анализа деятельности управления.