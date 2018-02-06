|Глава региона Дмитрий Миронов призвал максимально оперативно и эффективно организовать работу по ликвидации последствий сильного снегопада. Тема была затронута на прошедшем сегодня расширенном заседании Правительства области.
– Я прошу обратить внимание всех руководителей, и в первую очередь глав муниципальных районов и городских округов, на чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в связи с прошедшим беспрецедентным снегопадом, – сказал Дмитрий Миронов. – Вчера нам в расчистке улиц помогали даже военнослужащие. Большое им за это спасибо. Также хочу поблагодарить и коммунальные службы. Не было допущено ни одного существенного срыва в движении транспорта. Однако работы еще очень много. Необходимо в максимально короткие сроки организовать ликвидацию последствий снегопада.
Дмитрий Миронов особо подчеркнул необходимость ликвидации ледяного наката на дорогах. Он отметил: это серьезная угроза для безопасности движения.
По информации, предоставленной заместителем председателя Правительства региона Виталия Ткаченко, в ежедневном режиме на дорогах области работает порядка 913 единиц техники, 578 из них – в муниципальных образованиях.
В настоящее время перед коммунальщиками стоит ряд задач: необходимо расширить улично-дорожную сеть и вывезти снег, а также расчистить пешеходные дорожки и дворовые территории.
О том, что сделано в этом направлении в областном центре, доложил мэр Ярославля Владимир Слепцов.
– В период действия основного циклона коммунальные службы города перешли на круглосуточный режим работы, – сообщил он. – Необходимо отметить, что если за весь зимний период до 2 февраля из города было вывезено 53 тысячи кубометров снега, то после этого снегопада уже вывезено 25 тысяч кубометров. Обеспечен доступ ко всем школам, детским садам, больницам. Работа продолжается.
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