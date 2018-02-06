​В 2017 году план капитального ремонта в регионе выполнен на 94 процента. Работы проведены в домах, где проживают 158 тысяч человек. Рост этого показателя по отношению к 2016 году составил 53 процента. Такие цифры сегодня были озвучены на расширенном заседании Правительства области.



– Показатели реализации программы капремонта выросли буквально по всем направлениям. Тем не менее план выполнен не на 100 процентов, – отметил глава региона Дмитрий Миронов. – Были претензии по качеству и срокам выполнения работ на ряде объектов. Задача руководства фонда – исключить подобные ситуации в будущем. Упор необходимо делать не на количество, а на качество работ. Недобросовестных подрядчиков важно вносить в соответствующий реестр, чтобы они никогда больше не имели возможности работать на территории нашей области.



Актуализированным планом капремонта предусматривалось выполнение порядка 1258 работ. По итогам года сделано 1182. Как сообщил заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко, на результативность в числе прочего повлияли погодные условия.



– Дождливое лето в прошлом году действительно серьезно скорректировало наши планы. На ряд объектов рабочие смогли выйти только в августе, – сказал Виталий Ткаченко. – Сдвиг составил около двух месяцев. Однако необходимо провести работу над ошибками и добиться все-таки более ранних сроков начала работ. А лучше перейти на круглогодичный режим.



На капремонт в 2017 году было израсходовано порядка 920 миллионов рублей. Это примерно столько же, сколько за два предыдущих года – 2015-й и 2016-й, вместе взятые. На 37 процентов увеличилось количество домов, где были проведены работы, общее число которых выросло на 45 процентов.



По словам директора регионального фонда содействия проведению капительного фонда многоквартирных домов Эдуарда Потапова, уровень собираемости взносов повысился по итогам 2017 года на 3 процента и составил в общей сложности 86 процентов. Это произошло благодаря сокращению количества агентов фонда за счет внедрения единого информационно-расчетного центра.



В целях повышения эффективности деятельности фонда в этом году запланирован ряд изменений. Разработаны критерии отбора многоквартирных домов в программу капремонта, подготовлены целевые проекты по замене лифтов (предусматривается замена 500 единиц) и по энергоэффективному ремонту фасадов. Также фонд открыл свой клиентский центр.