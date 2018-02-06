​6 февраля 7 детей-сирот получили ключи от квартир в новом доме №19 на улице Большой Донской в Ярославле.



– В этом доме на условиях социального найма детям-сиротам предоставлено 35 квартир, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – В Ярославской области в рамках единой имущественной политики активизирована работа по предоставлению квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Это направление деятельности как один из механизмов улучшения качества жизни отдельных категорий граждан обозначено Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.



Роман Колесов сообщил, что в прошлом году для данной категории приобретено в областную собственность 203 жилых помещения, предоставлено – 148. Заключены государственные контракты на долевое строительство 244 квартир для передачи их детям-сиротам в 2018 году. В первом полугодии текущего года планируется обеспечить жилыми помещениями около 150 из них.



Квартиры для предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа приобретаются в новых домах с полным комплексом условий, необходимых для комфортного проживания. Особое внимание уделяется качеству жилья. Квартиры предоставляются по договорам найма. Через 5 лет при условии соблюдения всех требований по содержанию недвижимости она может быть оформлена в собственность.



Лариса Мартынова, ставшая сегодня новоселом, в новую квартиру пришла вместе с сыновьями и мужем.



– Мы очень рады! – сказала она. – Такая большая, светлая квартира. Из окна виден храм Петра и Павла, рядом школа и детский сад. Мы с мужем уже решили, где будет детская, а где наша комната. Новая жизнь начинается.



В Ярославской области проживают 3614 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в этом году порядка 1340 имеют право на получение жилья.



Для предоставления квартир этой категории граждан в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 400 миллионов 260 тысяч рублей, в том числе 39 миллионов 582 тысячи – из федерального бюджета. В прошлом году эти цифры составили 396 миллионов рублей и 35 миллионов соответственно.