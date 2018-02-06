6 февраля на заседании Правительства области был представлен проект туристического бренда региона. Необходимость его создания продиктована задачами социально-экономического развития территории. В частности, за 8 лет региону предстоит войти в пятерку крупнейших туристических центров страны и принимать до 8 миллионов гостей в год.



– Что касается предварительных итогов 2017 года в сфере туризма, то здесь многого удалось добиться, – отметил губернатор Дмитрий Миронов, открывая заседание правительства. – За год область посетили более трех с половиной миллионов человек, что на четверть больше, чем в 2016 году. Поступления в бюджет Ярославской области от сферы туризма увеличились на 58 процентов. Считаю, это хороший результат. Но нам есть куда стремиться.



Как рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова, главный слоган бренда «Ярославия – среднерусская Гардарика» ориентирован на внешний и внутренний рынок. Термин «Гардарика» хорошо узнаваем за рубежом. Именно так называли Древнюю Русь ее европейские соседи. Он заключает в себе определенный культурный код, который формирует у туристов четкие ожидания от территории.



– Работа над брендом велась полгода совместно с экспертами и турбизнесом, – сообщила Юлия Рыбакова. – Бренд должен четко позиционировать регион на рынках туризма и инвестиций. В условиях высокой конкуренции на этих рынках нам крайне важен единый и узнаваемый концепт.



В основу идеи «Ярославия – среднерусская Гардарика» легла территориальная структура региона. Ярославия - это "страна городов", уникальный конгломерат 12 старинных населенных пунктов: Гаврилов-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, Переславль-Залесский, Пошехонье, Ростов Великий, Рыбинск, Тутаев, Углич, Ярославль и затопленная Молога.



– Каждый из этих городов обладает уникальным характером и имеет свой неповторимый образ. Но все они гармонично сосуществуют в пределах одного региона, – пояснила Юлия Рыбакова. – Это настоящий феномен и самая большая ценность территории, привлекательная и для местных жителей, и для туристов.



Визуальное воплощение бренда – логотип в виде улыбающегося солнца с 12 лучами. Этот образ, по словам Юлии Рыбаковой, основан на внутренних ресурсах региона: ремесленных традициях, природных ландшафтах, духовной и городской архитектуре.



Идеология бренда позволяет ориентировать его на работу с максимально широкой аудиторией – государственными институтами, российскими и международными культурными сообществами, инвесторами и, конечно, туристами. Каждое из этих направлений подразумевает свои каналы продвижения, в том числе участие в федеральных целевых программах, локальных, общероссийских и международных мероприятиях, сотрудничество с ведомствами и организациями и т. д.



В ближайшее время департамент туризма Ярославской области представит проект туристического бренда на обсуждение экспертного сообщества и общественности.