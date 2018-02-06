|Известный комментатор и журналист Андрей Арих проведет трансляцию XI традиционного международного Ростех Деминского лыжного марафона FIS/Worldloppet – 2018. Диктор телеканала «Евроспорт», в прошлом главный редактор skisport.ru, приедет в «Демино» из Пхенчхана, где будет комментировать Олимпиаду для «Первого канала».
– Андрей уже комментировал вручение высших спортивных наград в Сочи. Уверены, что сейчас он поддержит наших ребят в Корее, – сказал директор Деминского лыжного марафона Александр Игнатьев. – С нетерпением ждем его на XI международный Ростех Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet. По традиции Андрей сначала будет работать на стадионе в стартовой зоне, а затем продолжит комментировать интернет-трансляцию.
С «Демино» Андрея Ариха связывают давние дружеские отношения, он комментировал не только лыжный, но и другие деминские марафоны, работал на этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
В прошлом году трансляцию Деминского лыжного марафона посмотрели более 2 миллионов человек. Она будет доступна на сайте https://marathon.demino.com, а также на сайте Международной федерации лыжных марафоновhttp://www.worldloppet.com. Впервые в этом году лидеров гонки будет вести отдельная операторская группа, передвигающаяся на снегоходах впереди группы сильнейших.
Для журналистов до 26 февраля открыта аккредитация. Подробности и форма для заполнения на сайте:https://marathon.demino.com/ski/pressa/ski-acreditation/.
Справка
Деминский марафон – крупнейший лыжный марафон России, единственный в стране включенный в престижную серию Международной федерации лыжных марафонов Worldloppet. В сезоне 2017 – 2018 годов Деминский марафон вошел в Кубок лыжных марафонов FIS/Worldloppet. Второй год официальным партнером соревнований является госкорпорация «Ростех». Поддержка XI традиционного Ростех Деминского марафона FIS/Worldloppet – одна из инициатив корпорации в последовательном продвижении профессионального и любительского спорта в России.
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