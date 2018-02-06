​6 февраля в областном центре прошел итоговый региональный форум «Ярославский управдом». Наиболее актуальные вопросы участники мероприятия обсудили на тематических площадках. Одна из них была посвящена выполнению задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.



В Ярославской области эта работа с 2017 года ведется в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», инициированного главой региона Дмитрием Мироновым. Проект является ярким примером успешного взаимодействия населения и органов власти. Общими усилиями инициативы по благоустройству конкретных территорий получили поддержку и финансирование. В прошлом году реализовано 500 проектов, направленных на повышение качества жизни. В этом году работа продолжается.



– В 2018 году проект будет реализован по четырем основным направлениям: культура, городская среда, парки и скверы, поддержка местных инициатив, – сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – Жители городов и районов уже приняли активное участие в предварительном отборе общественных территорий для благоустройства. Почти 180 тысяч человек высказали свое мнение. 18 марта состоится итоговое голосование.



Например, в Ярославле на благоустройство в этом году претендует 18 общественных территорий, среди которых парки, скверы, пешеходные зоны. Кроме того, в областном центре планируется привести в порядок дворовые территории у 120 многоквартирных домов. С целью выяснения мнений граждан относительно преобразований организованы встречи с жителями. Активное участие в них принимают представители советов домов, управляющих компаний, ТСЖ.