​В ходе отраслевого совещания, в котором приняли участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, инвестиционного блока регионального Правительства, АО «Институт пластмасс имени Г.С. Петрова» и ФГУП «Научно-технический центр «Химвест», состоялось обсуждение реализации проекта по локализации производства промышленных шлангов ПВХ и компаунда на территории тутаевского промпарка «Мастер». Участники мероприятия обсудили направления научно-технологического сотрудничества и возможности формирования высокотехнологичных производств региональной химической промышленности.



– Локализация производства пластиковых шлангов на территории области, безусловно, имеет большое значение в свете реализации мероприятий федеральной программы импортозамещения, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Реализация инвестиционного проекта – уверенное движение по пути развития высокотехнологичных и инновационных производств химической отрасли на территории региона. Региональная власть в лице институтов поддержки готова оказать всестороннюю поддержку инвестору.



Запуск производства шлангов ПВХ и компаунда в промышленном парке «Мастер» в Тутаеве запланирован на август.



Как отметил в своем выступлении заместитель директора департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Александр Орлов, проект по созданию производства пластиковых шлангов для Ярославской области значимый, так как обеспечивает синергетическое взаимодействие Минпромторга России, региональных институтов развития, АО «Институт пластмасс» и профильного предприятия – ФГУП «НТЦ «Химвест» – в создании в России импортозамещающего производства химической отрасли.



Реализация потенциала территории опережающего социально-экономического развития, созданной в Тутаеве в октябре 2017 года, – одна из приоритетных задач в рамках повышения инвестиционной привлекательности региона в соответствии со стратегией регионального развития «10 точек роста». Придание статуса ТОСЭР моногороду способствует созданию новых рабочих мест и благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, комплексному содействию инвестпроектам на их территории.



Локализация современного промышленного производства на территории ТОСЭР имеет ряд преимуществ для инвесторов. C 1 января 2018 года они могут получить статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в Тутаеве. Для утвержденных резидентов ТОСЭР действует льготный налоговый режим. Это касается налога на прибыль, земельного и имущественного налогов. Существенно уменьшится размер страховых взносов.



Также инвесторы смогут получить поддержку в строительстве инфраструктуры и на предоставление займов от фонда моногородов. К тому же в текущем году значительная часть федеральных средств, выделенных на государственную поддержку малого и среднего бизнеса от Министерства экономического развития РФ, будет направлена на завершение реконструкции тутаевского промышленного парка «Мастер».



По итогам совещания участники обсудили перспективы сотрудничества на полях V международного технологического форума «Инновации. Технологии. Производство», который состоится в Рыбинске в апреле. В ходе стратегической сессии в рамках форума участники и гости смогут обменяться мнениями по вопросам организации высокотехнологичных производств и подготовки рабочих кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.