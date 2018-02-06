​6 – 7 февраля Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) проводит выездную сессию в Ярославской области.



– Двухдневная сессия Корпорации МСП стала давно ожидаемым в нашем регионе событием, традиционно мы ведем работу с предпринимателями в формате живого общения, – отметил, открывая мероприятие, заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Совместная работа с корпорацией дает нам основание считать, что инвестиционный блок Правительства области двигается в верном направлении. Малый бизнес региона показывает хорошую динамику, средним предприятиям расти сложнее. Но за счет инструментов Корпорации МСП появляются возможности поиска оптимальных ресурсов для развития таких компаний.



Первый день сессии начался с заседания круглого стола на тему «Кредитно-гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». Одно из важнейших направлений работы Корпорации МСП – реализация мер такой поддержки.



Как рассказал руководитель дирекции каналов продаж и взаимодействия с финансовыми организациями – партнерами АО «Корпорация МСП» Алексей Потапов, в России создана национальная гарантийная система, которая является трехуровневой: поручительства в объеме до 25 миллионов рублей предоставляет региональная гарантийная организация (в Ярославской области ею является Фонд поддержки МСП), в объеме до 100 миллионов рублей – «МСП Банк», свыше этой суммы – Корпорация МСП. Гарантия корпорации может покрыть до 75 процентов от суммы требующегося поручительства.



Представители Корпорации МСП, «МСП Банка», регионального Фонда поддержки МСП и коммерческих банков рассказали о кредитных продуктах для предпринимателей. Кроме того, в настоящее время корпорацией совместно с Банком России реализуется программа стимулирования кредитования субъектов МСП, в рамках которой компании, реализующие проекты в приоритетных отраслях экономики, могут получить кредиты по льготным ставкам – 9,6 процента для средних компаний, 10,6 процента – для малых. Региональный Фонд поддержки МСП в прошлом году стал агентом «МСП Банка», благодаря чему предприниматели могут оформить договор, не выезжая за пределы области.



Во второй день сессии пройдет встреча губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с генеральным директором Корпорации МСП Александром Браверманом, будут презентованы инвестиционные проекты региона для получения кредитно-гарантийной поддержки Корпорации МСП и «МСП Банка». Также 7 февраля состоятся заседания круглых столов по темам «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по федеральному закону №223-ФЗ», «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Ярославской области» и «Презентация возможностей портала бизнес-навигатора МСП».



Справка



Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» создано в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 №287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства». АО «Корпорация МСП» является институтом развития в сфере малого и среднего предпринимательства. В числе приоритетных направлений деятельности АО «Корпорация «МСП» – реализация мер кредитно-гарантийной, имущественной, правовой, информационно-маркетинговой поддержки субъектов МСП, расширения доступа малых и средних компаний к закупкам крупнейших заказчиков с государственным участием.