​Интерактивный портал «Решаем вместе!» приходит в Большесельский район. Соответствующее соглашение 6 февраля подписали заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая и глава района Владимир Лубенин.



– В соответствии с поручением главы региона по расширению географии интерактивного портала «Решаем вместе!» мы продолжаем подписывать соглашения с муниципальными образованиями, – отметила Екатерина Троицкая. – Большесельский район – уже шестой. Теперь и его жители получат возможность написать сообщение, предложение или благодарность на ресурс. Портал «Решаем вместе!» – эффективный способ оперативного решения проблем в разных сферах.



На сегодня через портал уже отправлено более 1500 сообщений, на нем зарегистрированы 1800 пользователей и больше 10 тысяч посещений. Большая часть замечаний и предложений – в разделах «Дом, придомовые территории», «Транспорт» и «Дом. ЖКХ». Чаще всего вопросы касались правил уборки во дворах, освещения и нарушений графика работы транспорта. Ответы профильных органов власти к настоящему времени даны по 700 обращениям.



По словам Владимира Лубенина, администрация района сделает все возможное, чтобы в Большесельском МР ресурс работал так же эффективно, как и в других муниципальных образованиях.



Справка



Интерактивный портал «Решаем вместе!» – это одноименное продолжение губернаторского проекта по инициативному бюджетированию. По семи категориям и по 23 тематикам можно написать сообщение, предложение или благодарность. В течение 10 рабочих дней профильный орган власти отрабатывает проблему и присылает официальный ответ.