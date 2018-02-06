|Сильнейший снегопад, обрушившийся в последние дни на Ярославль, серьезно повлиял на работу транспортной инфраструктуры. Но для аэропорта Туношна обильные осадки не стали причиной отмены или задержки рейсов регулярного расписания.
С помощью спецтехники каждый час производилась расчистка рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы. Благодаря слаженной работе служб в самый пик снегопада, 4 и 5 февраля, аэропорт не закрывался ни на минуту и был готов к приему самолетов.
Кроме того, Туношна принимала самолеты, которые из-за непогоды не смогли совершить посадку в аэропорту назначения. Так, услугами ярославского воздушного порта воспользовались авиакомпании «Нордвинд», «Цитотранс», Костромское авиапредприятие. Пассажиры последнего были доставлены в Кострому на автобусе.
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