​В Ярославской области стартовал конкурс детских рисунков «Наш город – наш дом!». Он проводится по инициативе регионального отделения Российского движения школьников в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».



Тематика определяется названием: участник выбирает любую территорию родного края, которую, по его мнению, необходимо благоустроить – школьный двор, парк, детскую площадку, сквер, стадион, – и рисует, как она должна измениться.



Принять участие в конкурсе может любой школьник Ярославской области с 1-го по 11-й класс. Творческое соревнование разделено на три возрастные категории – для начальной, средней школы и старшеклассников – и проводится в два этапа. В завершение первого выставки конкурсных работ пройдут в образовательных учреждениях. Там 18 марта жители региона смогут принять участие в выборе лучшего рисунка.



Работы-победители будут представлены на региональном этапе, итоги которого подведут 30 апреля.



– Этот конкурс помогает пробудить в ребятах гражданскую активность, – отметил координатор ресурсного центра регионального отделения Российского движения школьников Дмитрий Хорев. – И, более того, предложить свои идеи, как сделать мир лучше.



Работа над рисунками уже началась. В Ярославском центре детей и юношества собрались активисты регионального отделения Российского движения школьников, чтобы обсудить тему благоустройства парка 1000-летия, а также пофантазировать, как могла бы выглядеть территория вокруг их центра.



– Мы ждем улучшения города, области, – сказала активист РДШ Настя Рябина. – А также мы хотели бы, чтобы ребята, которые принимали участие в конкурсе, спустя какое-то время сами увидели, как их идея осуществлена.



Справка



Программа «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным. В прошлом году в рамках программы в регионе реализовано 500 проектов. Отбор объектов для благоустройства в этом году продолжается. В частности, определены общественные территории – претенденты на проведение реконструкции. Окончательный выбор жители Ярославской области также смогут сделать 18 марта на избирательных участках.