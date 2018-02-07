|В Ярославской области стартовал конкурс детских рисунков «Наш город – наш дом!». Он проводится по инициативе регионального отделения Российского движения школьников в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».
Тематика определяется названием: участник выбирает любую территорию родного края, которую, по его мнению, необходимо благоустроить – школьный двор, парк, детскую площадку, сквер, стадион, – и рисует, как она должна измениться.
Принять участие в конкурсе может любой школьник Ярославской области с 1-го по 11-й класс. Творческое соревнование разделено на три возрастные категории – для начальной, средней школы и старшеклассников – и проводится в два этапа. В завершение первого выставки конкурсных работ пройдут в образовательных учреждениях. Там 18 марта жители региона смогут принять участие в выборе лучшего рисунка.
Работы-победители будут представлены на региональном этапе, итоги которого подведут 30 апреля.
– Этот конкурс помогает пробудить в ребятах гражданскую активность, – отметил координатор ресурсного центра регионального отделения Российского движения школьников Дмитрий Хорев. – И, более того, предложить свои идеи, как сделать мир лучше.
Работа над рисунками уже началась. В Ярославском центре детей и юношества собрались активисты регионального отделения Российского движения школьников, чтобы обсудить тему благоустройства парка 1000-летия, а также пофантазировать, как могла бы выглядеть территория вокруг их центра.
– Мы ждем улучшения города, области, – сказала активист РДШ Настя Рябина. – А также мы хотели бы, чтобы ребята, которые принимали участие в конкурсе, спустя какое-то время сами увидели, как их идея осуществлена.
Справка
Программа «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным. В прошлом году в рамках программы в регионе реализовано 500 проектов. Отбор объектов для благоустройства в этом году продолжается. В частности, определены общественные территории – претенденты на проведение реконструкции. Окончательный выбор жители Ярославской области также смогут сделать 18 марта на избирательных участках.
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