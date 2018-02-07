​На портале vmeste76.ru опубликован список общественных территорий – победителей предварительного этапа отбора для благоустройства в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» в этом году. Ознакомиться с перечнем, в который вошел 121 объект, можно в разделе «Голосование».



– Список общественных территорий, получивших наибольшую поддержку граждан, сегодня в полдень появился на официальном сайте губернаторского проекта, – сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – Все они будут включены в бюллетень для рейтингового голосования 18 марта. В каждом муниципальном образовании разное количество территорий – претендентов на благоустройство. Например, в Переславле-Залесском – восемь, в Угличском районе – семь, в Мышкинском – шесть, где-то по две-три территории.



В Ярославле сформирован перечень из 18 общественных зон, в Рыбинске их 16. В предварительном отборе территорий приняли участие почти 180 тысяч жителей региона.



– Я поддерживаю этот проект и думаю, что и все жители Ярославля – тоже, – сказал директор музея истории города Ярославля Валерий Величко. – Люди сами выбрали эти 18 объектов, среди которых парки, скверы, зоны отдыха. Все они требуют преображения. Я рад, что в этом списке есть «Рабочий сад» от Красноперекопского района, Юбилейный парк от Ленинского. Как житель Кировского района, хочу в дальнейшем поддержать благоустройство скверов на площади Труда.



Сейчас студенты ЯГТУ занимаются разработкой дизайн-экскизов предстоящих изменений, которые в дальнейшем будут обсуждаться на встречах с общественностью. 18 марта на избирательных участках жители региона региона окончательно определят территории для благоустройства, приняв участие в общенародном голосовании. Выразить свое мнение смогут все, кому уже исполнилось 14 лет.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.



В Ярославской области в 2018 году работа организована по четырем основным направлениям: культура, городская среда, парки и скверы, поддержка местных инициатив.