​Сразу шесть региональных инвестиционных проектов получат федеральную кредитно-гарантийную поддержку. Сегодня они были презентованы и одобрены на выездной сессии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Мероприятие прошло в Правительстве Ярославской области при участии губернатора Дмитрия Миронова и генерального директора корпорации Александра Бравермана.



– Наша цель – системная работа с инвесторами, – сказал, открывая заседание, Дмитрий Миронов. – В прошлом году в регионе была создана Корпорация развития Ярославской области. В настоящее время на ее сопровождении находится около 100 проектов на общую сумму более 200 миллиардов рублей. И сегодня мы презентуем инвестиционные проекты, находящиеся в высокой степени готовности.



Общий объем кредитно-гарантийной поддержки новых проектов может составить около 1,5 миллиарда рублей. Размер инвестиций – 1,8 миллиарда.



В числе одобренных проектов – строительство нового цеха по производству полиэфирных смол ООО «Дугалак», модернизация консервного завода «Поречский», создание кондитерской фабрики ООО «Собрание» на территории опережающего социально-экономического развития в Тутаеве. «Ярославский картофель» запланировал строительство картофелехранилища на 3200 тонн, СПСК «Молочный» и СПОК «Могза» – привлечение заемного финансирования для пополнения оборотных средств.



Как сообщил Александр Браверман, одобрение проектов означает их включение в маршрутный лист корпорации и запуск сопроводительных мероприятий.



– Сотрудничество с Правительством Ярославской области ведется на постоянной основе. Наше взаимодействие позволяет обеспечить высокую эффективность работы по поддержке бизнеса, – отметил Александр Браверман. – Так, малым и средним компаниям региона, реализующим проекты в сфере сельского хозяйства, промышленного производства, строительства и сферы услуг, предоставлено уже 133 гарантии и поручительства на сумму более 2,1 миллиарда рублей, что позволило им привлечь более 2,5 миллиарда.