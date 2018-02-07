​7 февраля губернатор Дмитрий Миронов провел встречу с прибывшим в Ярославль генеральным директором Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александром Браверманом. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся развития инфраструктуры бизнеса, меры государственной поддержки инвесторов.



– Мы выражаем огромную благодарность корпорации за конструктивную и, главное, результативную работу по поддержке и развитию ряда инвестиционных проектов Ярославской области, – сказал Дмитрий Миронов. – За последние три года более 80 субъектов предпринимательства получили гарантии и поручительства на сумму более двух миллиардов рублей. По прогнозам, в течение следующих трех лет в регионе откроется более 1700 новых малый и средних предприятий, а общий прирост их оборота к 2025 году составит не менее 38 миллиардов рублей. Чтобы добиться таких результатов, мы пользуемся инструментами, которые предлагают нам Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития и Минпромторгом России.



Соглашение о сотрудничестве между Правительством области и корпорацией было подписано на Петербургском экономическом форуме в прошлом году. Организована совместная работа по созданию в регионе благоприятного делового климата, расширению доступа малого и среднего бизнеса к государственным закупкам, развитию механизмов кооперации и улучшению условий кредитно-гарантийной поддержки.



– Мы настроены сегодня обсудить ряд комплексных вопросов, которые обеспечат ступенчатый рост малому и среднему предпринимательству в вашем регионе, – сообщил Александр Браверман. – Во-первых, мы рассмотрим инвестиционные проекты. Если по результатам обсуждения они будут одобрены, то встанут в периметр корпорации и получат соответствующую поддержку. Во-вторых, мы рассмотрим возможности портала «Бизнес-навигатор». Это крайне интересный проект, аналогов которому в мире нет. Ну и хотелось бы поговорить о развитии сельхозкооперации. Задача, как вы знаете, поставлена Президентом страны. И у нас есть все инструментарии для ее решения.



Одна из важных тем встречи – участие региона в процедуре конкурсного отбора субъектов РФ для учреждения региональных лизинговых компаний. Соответствующее финансирование в бюджете Ярославской области на текущий год уже предусмотрено.



– Надеюсь, что большой промышленный потенциал нашей области и опыт в данной сфере позволят ей войти в число пилотных, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Создание Региональной лизинговой компании позволит эффективно развиваться субъектам индивидуального и малого предпринимательства.



После создания в Ярославской области региональной лизинговой компании предприятия смогут напрямую, минуя заемное финансирование, брать оборудование в лизинг по льготным ставкам.