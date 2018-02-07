​Жители региона могут воспользоваться вычетом, уменьшающим земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров, по одному земельному участку.



Как пояснили в УФНС по Ярославской области, вычет вправе получить собственники из числа льготных категорий: пенсионеры, Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т. д. Им необходимо до 1 июля обратиться в налоговый орган с уведомлением об участке, по которому должен быть применен вычет. Уведомление можно заполнить по этой форме и направить через личный кабинет, почтой или принести лично. Если уведомление не поступит, то вычет будет применяться автоматически в отношении одного земельного участка с максимальной суммой налога.



Если гражданин ранее уже пользовался налоговыми льготами (например, ветеран боевых действий был освобожден от налога на имущество или пенсионер использовал льготу по транспортному налогу и т. п.), то дополнительно направлять уведомление и подтверждающие льготу документы не нужно.



Тем, кто в 2018 году впервые получит право на вычет (например, при достижении пенсионного возраста в течение 2018 года), необходимо подать в налоговый орган заявление о предоставлении такой льготы.



С 2018 года регламентирован упрощенный порядок обращения за налоговыми льготами. Теперь граждане вправе, а не обязаны, как было ранее, вместе с заявлением представить документы, подтверждающие право на льготу. Если такие документы не представлены, налоговый орган по информации, указанной в заявлении, самостоятельно запрашивает необходимые сведения у уполномоченных ведомств (организаций), а затем информирует налогоплательщика о результатах.



Дополнительные льготы, освобождающие от уплаты налога, могут устанавливаться нормативными актами представительных органов муниципальных образований по месту нахождения участков. Полный перечень размещен на сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».